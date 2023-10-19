Журналистку «Радио Свобода»* задержали в Казани по делу об иноагентах

Правоохранительные органы задержали в Казани журналистку издания «Радио Свобода» (признано иноагентом) Алсу Курмашеву в рамках дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

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Следствие предполагает, что Курмашева длительное время собирала информацию о военной деятельности России и передавала ее за границу, передают «Вести Татарстан».

Как установили следователи, Курмашева почти все статьи писала по указанию иностранных заказчиков. Она, по данным следствия, является автором материалов, дискредитирующих Россию. Кроме того, следствие полагает, что журналистка собирала военную информацию, в том числе списки мобилизованных преподавателей вузов, и передавала их за рубеж.

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