Безалкогольная вечеринка в уфимском баре закончилась реанимацией для 12-летней девочки

В Уфе школьнице понадобилась госпитализация после вечера в баре. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на комментарии регионального минздрава и полиции.

По данным издания, 12-летняя девочка потеряла сознание во время безалкогольной вечеринки. В бар приехали медики, которые забрали пострадавшую в больницу, там ее поместили в реанимацию.

«Передана информация в полицию и в комиссию по делам несовершеннолетних. На фоне лечения наблюдалось состояние с положительной динамикой. Выписана 18 октября», — заключили в пресс-службе минздрава.