Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

В Москве три человека пострадали при пожаре в частной клинике «Медика 24» на Автозаводской улице, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, возгорание началось в подвале медучреждения, где размещены аккумуляторы для резервного питания хирургического отделения. В результате помещения клиники начал заполнять ядовитый дым от больших батареек, пишет автор поста.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные. Причина пожара пока неизвестна.