В убийстве режиссера Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко в Подмосковье заподозрен приемный сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Версии произошедшего в материале «Рамблера».

Сегодня СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли убитыми сына основателя группы «Парк горького» Стаса Намина, режиссера Артема Микояна, и бабушку молодого человека. 30-летнего Артема Микояна и 85-летнюю Полину Ткаченко обнаружили на даче в Истринском районе с множественными ножевыми ранениями.

При этом, по информации осведомленных источников, следователи не нашли в доме следов борьбы, все вещи остались на своих местах. В убийстве подозревается приемный сын музыканта – Роман Микоян. Он задержан.

В Следственном комитете России сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы.

Telegram-каналы и издания публикуют различные версии, почему мог произойти конфликт, закончившийся смертью двух человек.

Спор из-за продажи дома

По одной из версий, причиной убийства семьи Стаса Намина стал спор из-за продажи дома и первой была убита Прасковья Ткаченко, отмечает Telegram-канал 112.

«Затем Роман позвонил брату. Когда Артем приехал, скандал продолжился», - отмечает канал.

По информации 112, в итоге был убит и Артем Микоян, а его брат вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Информацию о том, что одной из версий убийства следствие считает имущественные разногласия в семье, подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Следователи рассматривают имущественные разногласия как одну из версий убийства сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки», - сказал собеседник агентства.

Родственники пытались «учить жизни»

В свою очередь источник Telegram-канала SHOT заявил о том, что подозреваемый в убийстве рассказал на допросе о сильных разногласиях в семье из-за попытки родственников повлиять на него и «учить жизни».

«39-летнему Роману Микояну не нравилось, что его бабушка Полина Ткаченко и младший брат Артем Микоян пытались поучить его и ругали за различные передряги, в которые он попал. В 2020 году Романа Микояна, например, во время одного из тусовок избили в центре Москвы», - отмечает источник канала.

По его данным, родственники просили Романа Микояна перестать употреблять наркотики и тусоваться.

Роман Микоян является приемным сыном Намина. Музыкант женился на его матери Галине, когда мальчику был всего год. Микоян работает на должности директора по развитию компании, которая занимается разработкой платформы аналитики, пишет Life.

При этом жена приемного сына музыканта Стаса Намина рассказала, что накануне вечером созванивалась с ним, сообщает «Московский комсомолец».

«Никаких странностей в разговоре не было», - пояснила она.

Также супруга не подтвердила информацию о каких-то конфликтах Романа Микояна с родственниками, заверив, что «у них были идеальные отношения».

Был ранее судим

Подозреваемый в убийстве ранее уже был судим. 16 лет назад, в январе 2007 года, Роман Микоян насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы, пишет Telegram-канал Mash.