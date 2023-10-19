В Таиланде погиб таинственно исчезнувший российский диджей

В Таиланде погиб популярный в Екатеринбурге техно-диджей Павел Штаер. Об этом сообщает E1.ru.

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По данным издания, в ночь на 16 октября он упал в воду в районе пирса Тонг Сала (Пханган). Затем его видели плывущим к берегу, но домой он так и не вернулся и не вышел на связь с близкими. Позже было обнаружено его тело.

Знакомый погибшего рассказал E1.ru, что Штаер был известным в музыкальном мире Екатеринбурга диджеем, он организовывал популярные вечеринки и участвовал в фестивалях электронной музыки. Карьеру диджея он начал в 2001 году.