Российский военный получил срок за издевательства над пасынком

В Перми российский военнослужащий получил срок за издевательства над пасынком — его приговорили к 10 годам колонии. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает РИА Новости .

Как установил суд, осужденный проживал в квартире с женой, своим сыном и ребенком супруги от первого брака. Мужчина регулярно морально и физически издевался над членами семьи, не давал денег и устанавливал жесткие нормы на использование воды. Больше всего доставалось пасынку-школьнику, которого отчим регулярно макал головой в унитаз. Своего родного сына за плач отец окунал в холодную воду.