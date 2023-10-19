Названа возможная причина убийства сына и тещи Стаса Намина

Telegram-канал «112» сообщает, что старший сын рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян мог зарезать своего брата и бабушку из-за спора о продаже дома. По информации канала, мужчина сам вызвал полицию после свершенного преступления.

По данным «112», первой жертвой Микояна стала бабушка, 85-летняя Прасковья Ткаченко. В публикации говорится, что мужчина зарезал ее, а после позвонил брату, 30-летнему Артему. «112» утверждает, что тот приехал и Роман нанес ему несколько ножевых ударов, после которых он скончался. Сейчас в отношении нападавшего проводятся следственные действия.

О том, что в Московской области были обнаружены тела тещи и сына Намина, ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, 85-летнюю Полину Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна убили ножом на семейной даче, расположенной в деревне Крюково Истринского района. В публикациях говорится, что в момент убийства Роман Микоян не осознавал, что происходит, сейчас его проверяют на наличие наркотиков в организме.