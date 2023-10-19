В Роскомнадзоре подтвердили сообщения об утечке в МТС-банке
В Роскомнадзоре провели проверку новостей об утечке персональных данных клиентов МТС-банка и подтвердили факт утечки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя надзорного органа.
Из-за утечки данных Роскомнадзор составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных. Протокол будет передан в суд.
В начале сентября в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет попали ФИО, номера телефонов, даты рождения, ИНН, данные о гражданстве, а также частичные данные (несколько первых и последних цифр номера, дата выпуска) банковских карт клиентов МТС-банка.
Утверждалось, что в файле утечки с данными о картах было более трех миллионов строк, еще два файла содержали персональные данные пользователей (один миллион строк), 1,8 миллиона телефонных номеров и 50 тысяч электронных адресов.
Основатель сервиса по поиску утечек данных DLBI Ашот Оганесян допускал, что хакеры могли получить доступ к хранилищу резервных копий или серверу баз данных.
В МТС-Банке заявили, что в базе были «максированные номера банковских карт», выпущенных разными кредитными организациями. В банке предположили, что утечка произошла у ритейл-компании или поставщика цифровых сервисов, которые хранят и обрабатывают платежные данные пользователей.