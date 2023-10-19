Похитивший ₽600 млн бывший топ-менеджер «Роскосмоса» сбежал за границу

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков сбежал за границу и был объявлен в международный розыск. Его заочно арестовали за хищение средств более чем на 600 миллионов рублей.

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«Сбежал за границу и объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер „Роскосмоса“ и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков», — передает «Коммерсант».

Уточняется, что он разыскивается за хищение более 600 миллионов рублей, выделенных государством на реконструкцию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.