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Жителя Владивостока задержали за госизмену и передачу данных Украине

В Приморье задержали местного жителя, который передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона, сообщает местное управление ФСБ России.

В ведомстве отметили, что гражданин РФ проявил инициативу и сам вышел на спецслужбы соседней страны.

"Предложил им свои услуги", - говорится в сообщении ФСБ.

По заданию кураторов из ГУР житель Владивостока собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморья.

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Отмечается, что мужчина полностью осознавал, что собираемые им данные могут позволить Украине осуществить теракты на территории РФ.

"Эти сведения могли быть использованы против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого действия", - подчеркнули в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело по 275 статье - "госизмена".

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