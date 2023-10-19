В Приморье задержали местного жителя, который передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса региона, сообщает местное управление ФСБ России.

В ведомстве отметили, что гражданин РФ проявил инициативу и сам вышел на спецслужбы соседней страны.

"Предложил им свои услуги", - говорится в сообщении ФСБ.

По заданию кураторов из ГУР житель Владивостока собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморья.

Отмечается, что мужчина полностью осознавал, что собираемые им данные могут позволить Украине осуществить теракты на территории РФ.

"Эти сведения могли быть использованы против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого действия", - подчеркнули в силовых структурах.