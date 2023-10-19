Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» объявлен в международный розыск за хищения

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Мешков, который подозревается в хищении свыше 600 миллионов рублей, объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца. Об этом «Коммерсантъ».

Срок ареста будет отсчитываться с момента задержания мужчины на территории России или его экстрадиции. По данным издания, Мешков уехал из страны.