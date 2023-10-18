Раскрыто дело о расчлененном теле на дороге в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции выяснили, что найденные под Выборгом фрагменты тела принадлежат 36-летнему мужчине, которого расчленил отец, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Как передает издание, убийство местного жителя, предположительно, произошло в день его рождения.

Конфликт произошел в поселке Лещево. Как предполагает следствие, мужчина поссорился с 63-летним отцом во время праздника. В итоге пенсионер нанес сыну четыре ножевых ранения и расчленил тело в ванной. Части тела он погрузил в автомобиль и выбросил с моста через реку. В настоящее время подозреваемый задержан. Его доставили в отдел полиции на допрос.