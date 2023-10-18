Суд арестовал третью подозреваемую в деле о торговле детьми в Москве

Преображенский районный суд арестовал третью обвиняемую в деле о торговле детьми. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 18 октября.

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— С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд избрал трем фигуранткам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось об аналогичном решении в отношении остальных двух женщин, обвиняемых в торговле детьми. Все три фигурантки заключены под стражу до 16 декабря.

Во вторник, 17 октября, Следственный комитет возбудил в отношении Логиновой уголовное дело по статье о торговле людьми. Правоохранителей заинтересовала законность опекунства над 15 детьми, которые по документам являются ее родными. О том, что известно о запутанной истории и что может грозить фигурантам уголовного дела, — в материале «Вечерней Москвы».

На следующий день правоохранители задержали гражданку Узбекистана. По предварительным данным, в 2015 и 2016 годах она родила девочку и мальчика, которых передала Логиновой.