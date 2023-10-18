В Калифорнии произошло землетрясение

В США произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов (USGS).

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Подземные толчки были зафиксированы в 16.29 по времени UTC (19.29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 километра. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Эпицентр землетрясения находился в 4,5 км к северо-востоку от населенного пункта Ислтон, недалеко от города Сан-Франциско (Калифорния).

Ранее сообщалось, что 16 октября землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов штата Аляска.