Пассажир упал на контактные рельсы в московском метро

Пассажир упал на контактные рельсы на станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, он выжил. Об этом в среду, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— Произошло падение человека на жесткий путь, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время упавший пассажир жив, его осматривают медицинские специалисты. Упавший пассажир стал причиной сбоя в графике движения поездов.

До этого сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов. Позже стало известно, что движение поездов вошло в график.