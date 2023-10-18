Пассажир упал на контактные рельсы в московском метро

Пассажир упал на контактные рельсы «Щелковской» Арбатско-Покровской линии
Пассажир упал на контактные рельсы на станции метро «Щелковская» Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена, он выжил. Об этом в среду, 18 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Произошло падение человека на жесткий путь, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время упавший пассажир жив, его осматривают медицинские специалисты. Упавший пассажир стал причиной сбоя в графике движения поездов.
До этого сообщалось, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили интервалы движения поездов. Позже стало известно, что движение поездов вошло в график.
Похожий инцидент произошел в конце сентября, когда человек упал на пути на Калужско-Рижской линии. Из-за происшествия не было движения поездов между станциями «Медведково» и «Бабушкинская». Пострадавший сумел выбраться самостоятельно и позднее движение поездов на линии было восстановлено.