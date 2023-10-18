В Ленобласти ищут причастных к убийству мужчины и расчленению его тела

Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность человека, расчлененные части тела которого были обнаружены 18 октября в реке Перовка в районе моста на 83-м километре федеральной трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.

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Сначала на участке трассы была найдена рука, а затем неподалеку в реке - расчлененное тело мужчины с признаками насильственной смерти. Кроме того, прокуратура Ленобласти сообщила о фрагментах тела, найденных на проезжей части автомобильной дороги Огоньки - Стрельцово - Толоконниково. Их количество не уточняется.

Как сообщили в следственном управлении СКР по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности потерпевшего, а также обстоятельств совершенного преступления.