Следствие запросило ареста редактора "Радио Свобода"* Алсу Курмашевой

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу редактора "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Советского районного суда Казани.

Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до двух лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов или принудительных работ на срок до пяти лет. По этой же статье может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.