Избивавшего на камеру школьников в Химках обвинили в угрозах изнасилования

Один из подростков из подмосковных Химок, задержанный ранее по подозрению в избиении сверстников, угрожал десятиклассницам изнасиловать их, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва» мама одной из школьниц. По ее словам, дочь попросила у нее купить газовый баллончик на случай возможного нападения.

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Он ее сильно толкнул, что она чуть не отлетела, не упала. Звонила мне вся в слезах напуганная. После этого она просила меня купить баллончик. У меня такого вообще никогда в жизни не было. Говорил что-то по типу: «Вас всех русских надо насиловать». Он ей реально угрожал. Ей и ее подругам. Говорил: «Вы вообще мясо», — утверждает собеседница канала.

Женщина подчеркнула, что после многократных угроз она написала заявление в полицию на юношу. По ее мнению, такие дети должны содержаться в интернатах или колониях для несовершеннолетних.