Представитель палестинского движения ХАМАС пообещал опубликовать доказательства причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к удару по баптистской больнице в Газе. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель движения отметил, что представит доказательства международным органам.

В ХАМАС уточнили, что Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее в адрес сотрудников от израильских силовиков.

Ранее Минздрав Палестины сообщил обновленные данные по потерям в секторе Газа. В ведомстве уточнили, что с 7 октября погибли 3500 человек, более 12,5 тыс. получили ранения.