ХАМАС опубликует доказательства причастности Израиля к удару по больнице
Представитель палестинского движения ХАМАС пообещал опубликовать доказательства причастности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к удару по баптистской больнице в Газе. Об этом пишет РИА «Новости».
Представитель движения отметил, что представит доказательства международным органам.
В ХАМАС уточнили, что Израиль нанес удар по больнице в Газе управляемыми ракетами после угрозы взорвать ее в адрес сотрудников от израильских силовиков.
Ранее Минздрав Палестины сообщил обновленные данные по потерям в секторе Газа. В ведомстве уточнили, что с 7 октября погибли 3500 человек, более 12,5 тыс. получили ранения.
В том числе, при ударе по больнице — 471 человек (сразу после удара медики называли цифры от 500 до 800 человек).
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