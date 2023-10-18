Переехавшую россиянку сотрудницу УК пожизненно накажут

Каршеринговый сервис «Делимобиль» пожизненно заблокирует сотрудницу управляющий компании (УК), которая переехала на арендованной Audi жительницу подмосковного Щелкова. Об этом сообщает «Подъем».

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В компании отметили, что выяснением обстоятельств и назначением другого наказания займутся соответствующие органы.

«Разбираться с инцидентом, с учетом произошедшего, могут только компетентные органы и, насколько нам известно, — они уже на месте происшествия. Мы со своей стороны пожизненно заблокируем пользователя», — заявили представители сервиса.

Накануне сотрудница УК «Паритет» сбила с ног, а затем переехала на автомобиле недовольную отсутствием отопления россиянку. Девушка получила травмы и была госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.