Экс-майор из Сургута, пытавший задержанных, выслушал приговор и сбежал из зала суда

В Югре огласили приговор бывшему полицейскому, который наносил задержанным побои, а тот, не дожидаясь конвоиров, сбежал из зала заседаний. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Как доказала сторона обвинения, майор полиции из Сургута избивал задержанных в январе и феврале 2020 года. Он также применял к пострадавших спецсредства, но их использование было признано незаконным. При этом сами потерпевшие не сопротивлялись при задержании и не представляли опасности для сотрудника органов внутренних дел.

Его признали виновным и приговорили к лишению свободы и звания. За неоднократное превышение полномочий с применением насилия и спецсредств его посадили на 6,5 лет. Мужчина, как уточняется, до вынесения приговора находился под подпиской о невыезде, а, выслушав его, не стал дожидаться конвоиров, а самостоятельно покинул здание.

«Экс-полицейский не стал дожидаться конвоиров, поднимавшихся по лестнице, а спокойно покинул помещение. Его объявили в федеральный розыск», — отметили в пресс-службе.