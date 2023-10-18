Шесть аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах
Утром 18 октября шесть французских аэропортов были эвакуированы из-за сообщений о бомбе, передает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Угрозы были получены аэропортами Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бове недалеко от Парижа.
По состоянию на полдень самолеты из этих аэропортов не вылетали, уточнили в Главном управлении гражданской авиации. Пассажиров приземлившихся самолетов попросили оставаться на борту.
По данным BFMTV, угрозы были получены по электронной почте. Несколько аэропортов уже проверены, взрывчатки на их территории не нашли.
Накануне, 17 октября, посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за угрозы взрыва. До конца вторника музейный комплекс был закрыт. Саперы проверили территорию, угроза не подтвердилась.
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