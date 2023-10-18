Шесть аэропортов во Франции эвакуировали из-за сообщений о бомбах

Утром 18 октября шесть французских аэропортов были эвакуированы из-за сообщений о бомбе, передает BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Угрозы были получены аэропортами Лилля, Брона, Ниццы, Нанта, Тулузы и Бове недалеко от Парижа.

По состоянию на полдень самолеты из этих аэропортов не вылетали, уточнили в Главном управлении гражданской авиации. Пассажиров приземлившихся самолетов попросили оставаться на борту.

По данным BFMTV, угрозы были получены по электронной почте. Несколько аэропортов уже проверены, взрывчатки на их территории не нашли.