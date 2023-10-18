Пьяные россияне избили и искусали водителя скорой помощи

«В итоге один из "пациентов" ударил несколько раз водителя по лицу, а его товарищ прокусил сотруднику скорой помощи руку», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что мужчин разозлило ворчание водителя, который помогал фельдшеру и врачу разместить одного из них на каталке.