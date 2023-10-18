Baza: Против актера из "Глухаря" Канахина, воюющего за ВСУ, возбуждены дела
Против экс-актёра московского "Театра Луны" и ряда известных отечественных сериалов Кирилла Канахина возбуждено сразу несколько уголовных дел, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, речь идёт о статьях "государственная измена", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "организация террористического сообщества".
Напомним, весной этого года, после террористических атак на Брянскую и Белгородскую области, появилась информация о том, что в них участвовал Канахин - 41-летний актёр из сериалов "Простые истины", "9 месяцев", "Наваждение", "Глухарь 3", "Адвокат 7", "Раскрутка" и комедийной дилогии "Никто не знает про секс".
По данным следствия, Канахин после перехода на сторону ВСУ ещё в 2022 году вступил в так называемый "Русский добровольческий корпус", признанный в РФ террористической организацией, и действительно принимал участие в атаках с позывным "Крест". Также сообщается, что с конца января по начало марта актёр воевал на стороне Украины на Херсонском направлении.