Baza: Против актера из "Глухаря" Канахина, воюющего за ВСУ, возбуждены дела

Против экс-актёра московского "Театра Луны" и ряда известных отечественных сериалов Кирилла Канахина возбуждено сразу несколько уголовных дел, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, речь идёт о статьях "государственная измена", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "организация террористического сообщества".

Напомним, весной этого года, после террористических атак на Брянскую и Белгородскую области, появилась информация о том, что в них участвовал Канахин - 41-летний актёр из сериалов "Простые истины", "9 месяцев", "Наваждение", "Глухарь 3", "Адвокат 7", "Раскрутка" и комедийной дилогии "Никто не знает про секс".