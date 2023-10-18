Ворвавшегося с ножом в храм мужчину задержали в Подмосковье
Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который ворвался с ножом в храм в городе Балашихе Московской области, заявили в ведомстве.
Сообщается, что гражданин вошёл в одну из местных церквей и начал громко кричать о голосах в голове, а также наносить раны самому себе.
Росгвардейцы оперативно прибыли на место, уговорили мужчину прекратить действия и отдать нож.
«Как оказалось, задержанный ранее был судим за совершение тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
Ранее росгвардейцы задержали мужчину с психическим расстройством у школы в Иркутске.