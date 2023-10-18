Ворвавшегося с ножом в храм мужчину задержали в Подмосковье

Бойцы Росгвардии задержали мужчину, который ворвался с ножом в храм в городе Балашихе Московской области , заявили в ведомстве.

Сообщается, что гражданин вошёл в одну из местных церквей и начал громко кричать о голосах в голове, а также наносить раны самому себе.