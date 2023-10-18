Дочь новосибирского депутата признали виновной по делу о мошенничестве

Суд признал виновной в мошенничестве Тамару Лаптеву - дочь депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего члена Совета Федерации Владимира Лаптева. По материалам дела, Лаптев фиктивно трудоустроил на должность своего помощника дочь и знакомую, сообщили в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области.

"Октябрьский районный суд города Новосибирска признал виновными Тамару Лаптеву и Оксану Акулинину в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, [Владимир] Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но заработная плата им начислялась", - говорится в сообщении.

По материалам дела в 2020-2022 годов Лаптева и Акулинина незаконно получили 411 тыс. рублей и 541 тыс. рублей, соответственно. Женщины признали вину и погасили ущерб. Обе получили по два года условно с испытательным сроком в два года.

В начале августа сообщалось, что депутата Заксобрания Новосибирской области и бывшего члена сенатор Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве (фиктивном трудоустройстве дочери и знакомой). Его также обвинили в коррупции по нескольким эпизодам: по материалам дела, он получил взятку от коллеги по заксобранию за возможность занять оплачиваемую должность, а также несколько раз пытался подкупить мирового судью Куйбышевского района, убеждая принять ее ложное решение по делу своего знакомого из силовых структур.