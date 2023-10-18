Стали известны подробности гибели альпинистки Оленевой в Непале

Российская альпинистка Надежда Оленева не имела шансов выжить после падения в расщелину во время восхождения на вершину восьмитысячника Дхаулагири в Непале - у спасателей есть свидетельство ее гибели. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.

15 октября в ходе поисков фигура спортсменки была обнаружена с вертолета, однако сложные погодные условия не позволили совершить посадку в этом районе и забрать тело.

"У нее работал трекер, по которому на нее вышли. Когда ее обнаружили, было констатировано, что она лежала неподвижно. Есть соответствующие фотографии. После падения с высоты 500 метров выжить было нереально", - сказал Шабалин.

Трагедия произошла на высоте около 6 680 метров. Собеседник агентства отметил, что после непогоды тело спортсменки оказалось под большим слоем снега, что затрудняет поиски.

"Когда погода стала летной, стало понятно, что выпал достаточно большой слой снега, поэтому повторно обнаружить ее не удалось. Сейчас будут принимать решения, пока не видно, где она находится", - пояснил главный тренер сборной.

"Дело не в лавине. Это высокие горы, там регулярно выпадает снег", - отметил он.