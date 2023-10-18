Telegram-канал Mash сообщает, что утром 18 октября сотрудники Следственного комитета (СК) РФ начали обыски в управляющей компании (УК) «Паритет» после скандалов из-за холодных батарей. По данным Mash, сотрудники СК изымают в компании документы и не выпускают из здания ее сотрудников.

Как сообщается на сайте СК, в СМИ ранее появилась информация о бездействии УК в подмосковном городе Щелково, из-за чего у жителей некоторых домов нет отопления.

В управляющую компанию обратились жители и потребовали от сотрудницы УК принять жалобы, но та «решила сбежать без объяснения причин». Следователи подчеркнули, что женщина села в машину, сбила и переехала (СМИ писали, что дважды) одну из местных жительниц. Инцидент попал на видео.

СК возбудил уголовное дело из-за наезда на женщину, также следователи расследуют дело по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, управляющей компанией, повлекшей нарушение прав жителей»). Также следователи начали проверку в отношении администрации Щелково, чтобы выяснить, контролировали ли чиновники качество предоставляемых услуг по теплоснабжению.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Московской области Александру Старикову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доследственной проверки.

В УК «Паритет» ранее заявили Russia Today, что находившаяся за рулем Audi женщина не работает в компании.

«Люди пришли в УК высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы действительно есть. Жители приняли находившуюся в здании УК девушку за нашу сотрудницу», - заявил представитель компании.