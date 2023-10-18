В Дагестане полиция разогнала митинг в поддержку Палестины

В столице Дагестана Махачкале задержали 16 демонстрантов, пытавшихся провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. На место митинга выезжали 70 сотрудников полиции.

«Вчера [17 октября] на площади Ленина в столице Дагестана собрались несколько десятков мужчин, которые хотели провести акцию солидарности с жителями Сектора Газа», — передает telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным СМИ в результате митинга было задержано 16 человек.

Уточняется, что на место акции выехали 70 полицейских, которые разогнали демонстрацию. При этом в telegram-канале заявили, что махачкалинцев призывали выходить различные украинские каналы, притворяющие местной оппозицией. Такие СМИ действуют с самого начала палестино-израильского конфликта, пишет «Осторожно, новости».