Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кузбассе

На одном из кузбасских угольных разрезов сегодня днем было зафиксировано землетрясение.

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По данным оперативной сводки Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, сегодня, 18 октября, в 14:30 на угольном разрезе в Кузедеевском сельском поселении, Новокузнецкий район, было зафиксировано землетрясение. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 2,6.