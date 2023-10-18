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Сейсмологи зафиксировали землетрясение на угольном разрезе в Кузбассе

На одном из кузбасских угольных разрезов сегодня днем было зафиксировано землетрясение.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кузбассе
© Vse42.ru

По данным оперативной сводки Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, сегодня, 18 октября, в 14:30 на угольном разрезе в Кузедеевском сельском поселении, Новокузнецкий район, было зафиксировано землетрясение. Отмечается, что магнитуда сейсмособытия составила 2,6.

Из данных сводки следует, что землетрясение было техногенным – в его типе значится "quarry blast".