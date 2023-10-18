СМИ: переехавшие мужчину в центре Москвы машины могли принадлежать ФСО и МВД

Два автомобиля со спецсигналами, которые ранее переехали мужчину на Новом Арбате, могли принадлежать Федеральной службе охраны (ФСО) и МВД России. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Camry ехали со световыми и звуковыми сигналами по Новому Арбату и допустили наезд на лежащего на дороге мужчину. Внедорожник может принадлежать ФСО, а седан — МВД России, уточняет Baza. Также сообщается, что водитель Camry скрылся с места ДТП и вернулся на него лишь спустя 20 минут.

Агентство URA.RU направило запрос в ФСО и МВД России. Ответ будет опубликован по мере поступления.