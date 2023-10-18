В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле детьми

В Москве задержали вторую подозреваемую в торговле людьми. Первой была женщина, воспитывающая 15 детей, сообщили в столичной прокуратуре.

«Задержана еще одна соучастница по фактам торговли людьми, выявленным в ходе проверки прокуратуры Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Уточняется, что подозреваемая в качестве суррогатной матери родила детей, которых позже передала своей подельнице.

Женщинам предъявлено обвинение по статье «торговля людьми». В скором времени суд рассмотрит для них меру пресечения.