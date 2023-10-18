На школу в Курской области упали обломки дрона

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 18 октября на территорию Тимской школы имени Черных упали обломки украинского беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт заявил, что пострадавших нет, но обломки дрона «незначительно посекли фасад» и повредили несколько окон.

Губернатор рассказал, что поврежденные окна заклеили. Их отремонтируют в ближайшее время.

Старовойт уточнил, что в школе учатся 477 детей. Занятия 18 октября проходят в штатном режиме.