На школу в Курской области упали обломки дрона
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 18 октября на территорию Тимской школы имени Черных упали обломки украинского беспилотника. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Старовойт заявил, что пострадавших нет, но обломки дрона «незначительно посекли фасад» и повредили несколько окон.
Губернатор рассказал, что поврежденные окна заклеили. Их отремонтируют в ближайшее время.
Старовойт уточнил, что в школе учатся 477 детей. Занятия 18 октября проходят в штатном режиме.
Ранее Старовойт сообщил, что утром 18 октября силы Минобороны РФ пресекли атаку украинских беспилотников в Курском районе. По данным губернатора, сбиты были шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Старовойт отмечал, что пострадавших и разрушений нет.