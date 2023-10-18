Пенсионер в Ленобласти убил и расчленил сына во время празднования дня рождения

Житель Выборгского района Ленинградской области задержан по подозрению в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого 36-летнего сына, который праздновал день рождения, сообщили в МВД региона.

Во время распития алкоголя между мужчинами началась ссора, во время которой отец зарезал сына. Тело он расчленил в ванной, расфасовав части по пакетам, погрузил все в автомобиль и выбросил пакеты с моста через реку Перовка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.