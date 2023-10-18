Число погибших в результате удара по больнице в Газе превысило 800 человек

Более 800 человек погибли и пострадали в результате удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Из заявления представителя министерства здравоохранения осажденного анклава следует, что в результате авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа погибли по меньшей мере 500 человек, передает телеканал.

Удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа попал на видео. Его разместил в Сети новостной Telegram-канал Yediot News.

На опубликованных кадрах запечатлены момент удара и реакция очевидцев на мощный взрыв.

Армия Израиля сообщила, что группировка «Исламский джихад» несет ответственность за удар по больнице в секторе Газа. Согласно имеющимся у ведомства данным из различных источников, все указывает на то, что именно это формирование «несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе».