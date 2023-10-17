В Санкт-Петербурге вечером 17 октября закрыли на вход вестибюль станции метро «Пионерская» из-за внезапной остановки эскалатора, сообщила пресс-служба подземки. Около станции на улице собралась огромная очередь, толпа из пассажиров также образовалась на платформе. Видео давки опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Вестибюль станции «Пионерская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Удельная», «Черная речка», — заявила пресс-служба петербургского метрополитена.

Спустя полчаса сбой в работе эскалатора устранили. Как сообщили представители метрополитена, станция «Пионерская» работает в обычном режиме.

«Пионерскую» открыли после ремонта в августе 2023 года. В течение двух месяцев она была полностью закрыта для жителей и гостей Санкт-Петербурга. До этого ремонт производился с частичным ограничением работы станции.