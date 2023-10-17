Уроженец Азербайджана ударил полицейского в ходе задержания

В Уфе правоохранители прибыли на вызов в жилой дом. Мужчина, приживающий в квартире, агрессивно встретил полицейских и попал под следствие.

© Vse42.ru

14 октября жильцы одного из многоквартирных домов Уфы вызвали полицию. По их мнению, один из мужчин угрожал своей бывшей сожительнице.

Правоохранители прибыли к указанной квартире, где их встретил мужчина – уроженец Азербайджана. На визит полицейских он отреагировал агрессивно. Когда они предложили злоумышленнику проехать в отдел, тот ударил одного из правоохранителей по лицу.

Мужчину удалось остановить и надеть на него наручники, однако, в ходе этих действий, еще один сотрудник повредил себе руку.