Телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией получил повреждения, сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. По его словам, которые приводит Reuters, это произошло в то же время, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Он отметил, что в настоящее время выясняются причины аварии.

Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией, — сказал Болин.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.

Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности Роcсии к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».