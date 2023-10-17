Телекоммуникационный кабель повредили возле Эстонии
Телекоммуникационный кабель между Швецией и Эстонией получил повреждения, сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. По его словам, которые приводит Reuters, это произошло в то же время, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Он отметил, что в настоящее время выясняются причины аварии.
Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией, — сказал Болин.
Ранее сообщалось, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки поcле того, как оператор зафиксировал стремительное падение давления в трубопроводе. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.
Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о возможной причастности Роcсии к подрыву газопровода Balticconnector. По его мнению, такие заявления призваны лишь отвлечь внимание от теракта Запада против «Северных потоков».
Позднее эстонское издание Postimеes сообщило, что китайское судно Newnew Polar Bear могло быть причастно к повреждению Balticconnector. При этом эстонское правительство не спешит называть подозреваемых, потому что это очень деликатная информация в политическом и дипломатическом плане, пишет газета.