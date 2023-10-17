У женщины, которую переехала сотрудница управляющей компании (УК) в подмосковном Щелково , врачи диагностировали переломы правых голени и стопы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По данным Baza, за рулем автомобиля Audi A3 находилась представитель УК "Паритет". Незадолго до инцидента около здания фирмы собрались люди, недовольные качеством обслуживания их домов. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. На место прибыли сотрудники полиции и медики.