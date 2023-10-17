В Париже нашли связь между убийством французского учителя и атакой ХАМАС

В телефоне молодого человека, напавшего на школьного учителя на севере Франции, нашли видео- и аудиозаписи, на которых он говорит, что действовал от имени «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает RMC.

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По данным RMC, в одном из своих видео 20-летний молодой человек также сделал «очень маргинальную» отсылку к атаке ХАМАС на Израиль.

57-летний учитель французского языка Доминик Бернар был убит в школе города Аррас на севере Франции 13 октября. СМИ назвали нападавшего 20-летним выходцем из Ингушетии, семья которого ранее пыталась получить политическое убежище во Франции.

Сообщалось, что молодой человек ранее учился в этой школе. Он был внесен французскими властями в «лист С» - список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В посольстве РФ в Париже сообщили, что совершивший нападение в Аррасе с пяти лет живет во Франции и радикализировался он именно там.