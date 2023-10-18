СБУ сообщила об аресте активов экс-президента «Мотор Сич» на $329 млн
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что передала в суд дело против экс-главы завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму $328,7 млн.
«В рамках уголовного производства наложен арест на всё имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд гривен ($329 млн)», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.
В феврале Богуслаеву предъявили новое обвинение.
В октябре 2022 года Служба безопасности Украины заявила о его задержании.