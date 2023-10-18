$97.35+0.06102.75+0.23

СБУ сообщила об аресте активов экс-президента «Мотор Сич» на $329 млн

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что передала в суд дело против экс-главы завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и арестовала активы на сумму $328,7 млн.

СБУ сообщила об аресте активов экс-президента «Мотор Сич» на $329 млн
© РИА Новости

«В рамках уголовного производства наложен арест на всё имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд гривен ($329 млн)», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В феврале Богуслаеву предъявили новое обвинение.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины заявила о его задержании.