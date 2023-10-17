ГП утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева. Девушка обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления)", - сказали в пресс-службе.