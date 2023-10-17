Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве военкора Татарского
Генпрокуратура РФ 17 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал.
В причастности к взрыву обвинили петербурженку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное военкору и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.
Организаторами взрыва в ФСБ назвали украинские спецслужбы и их «агентуру из российских оппозиционеров».
Генпрокуратура обвинила Трепову в совершении теракта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Еще одного фигуранта дела, Дмитрия Касинцева, обвинили в укрывательстве преступления.
По версии следствия, Трепова, «разделяя оппозиционные взгляды о проведении Вооруженными Силами России специальной военной операции», вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт для дестабилизации органов власти РФ и «понуждения их к принятию решения о прекращении СВО».
В Генпрокуратуре отметили, что Трепова не раз посещала патриотические мероприятия с участием Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие. На очередной встрече в Санкт-Петербурге Трепова вручила ему замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате взрыва Фомин погиб, еще 52 человека получили ранения.
После этого Трепова приехала в квартиру Касинцева. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Касинцев достоверно знал о ее причастности к взрыву и укрывал ее.