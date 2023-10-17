Генпрокуратура РФ 17 октября утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал.

В причастности к взрыву обвинили петербурженку Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное военкору и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство.

Организаторами взрыва в ФСБ назвали украинские спецслужбы и их «агентуру из российских оппозиционеров».

Генпрокуратура обвинила Трепову в совершении теракта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Еще одного фигуранта дела, Дмитрия Касинцева, обвинили в укрывательстве преступления.

По версии следствия, Трепова, «разделяя оппозиционные взгляды о проведении Вооруженными Силами России специальной военной операции», вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт для дестабилизации органов власти РФ и «понуждения их к принятию решения о прекращении СВО».

В Генпрокуратуре отметили, что Трепова не раз посещала патриотические мероприятия с участием Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие. На очередной встрече в Санкт-Петербурге Трепова вручила ему замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате взрыва Фомин погиб, еще 52 человека получили ранения.