Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Треповой
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в убийстве военкора Владлена Татарского.
"Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа", – говорится в публикации ведомства.