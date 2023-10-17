В Брюсселе разыскивают двоих подозреваемых после теракта

СМИ: разыскиваются двое подозреваемых после теракта в Брюсселе
Полиция Брюсселя разыскивает еще двух подозреваемых по делу о теракте против шведских футбольных болельщиков, после ликвидации вероятного исполнителя. Об этом со ссылкой на бельгийский телеканал LN24 пишет РИА Новости.
Накануне был остановлен футбольный матч между Бельгией и Швецией, проходивший в Брюсселе. В начале матча мужчина, позже назвавший себя сторонником «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), застрелил двух человек из автомата, ранил еще одного и скрылся. Убитые были шведскими футбольными болельщиками. Команда Швеции отказалась выходить на поле после перерыва, узнав о трагедии.
«Разыскиваются двое подозреваемых [по делу о теракте]», - сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах бельгийский телеканал.
Ранее по всей стране была объявлена наивысшая степень террористической угрозы. Сегодня в полицию поступил звонок, что предполагаемый убийца шведов находится в кафе. Когда на место прибыли силовики, завязалась перестрелка, в которой подозреваемый был убит. Рядом с ним было найдено оружие, использованное при нападении 16 октября.