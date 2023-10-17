В Брюсселе разыскивают двоих подозреваемых после теракта

Полиция Брюсселя разыскивает еще двух подозреваемых по делу о теракте против шведских футбольных болельщиков, после ликвидации вероятного исполнителя. Об этом со ссылкой на бельгийский телеканал LN24 пишет РИА Новости.

Накануне был остановлен футбольный матч между Бельгией и Швецией, проходивший в Брюсселе. В начале матча мужчина, позже назвавший себя сторонником «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), застрелил двух человек из автомата, ранил еще одного и скрылся. Убитые были шведскими футбольными болельщиками. Команда Швеции отказалась выходить на поле после перерыва, узнав о трагедии.

«Разыскиваются двое подозреваемых [по делу о теракте]», - сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах бельгийский телеканал.