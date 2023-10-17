В Белгородской области за сутки зафиксировали 16 прилетов со стороны ВСУ

"Над городом Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе над селом Соломино и в районе села Новая Деревня системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Последствий на земле нет", - написал он.