Тело мужчины в гидрокостюме обнаружили на берегу Финского залива

На берегу Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области обнаружили тело мужчины в гидрокостюме. Источник в правоохранительных органах рассказал «МК в Ленобласти», что о трупе в полицию сообщил сотрудник пограничной службы.

Как уточняет издание, на берегу залива был найден труп неизвестного мужчины, на вид погибшему было около 50 лет. Он был одет в гидрокостюм черного цвета с серыми рукавами. Труп был передан в морг для проведения экспертизы, чтобы установить причину смерти.

В Санкт-Петербурге в мусоропроводе ранее обнаружили гниющий труп мужчины. Тело было найдено в мусороприемнике жилого дома на Дачном проспекте. В полицию о трупе сообщила женщина.

Жительница Екатеринбурга 10 октября обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского. По словам женщины, страшная находка попалась ей по дороге на работу. Она немедленно позвонила в полицию, но ее перенаправили в службу скорой помощи.