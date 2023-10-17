Корабль сел на мель в Баренцевом море

Во вторник, 17 октября, грузовой корабль «Александр Гусев» сел на мель в Баренцевом море неподалеку от Мурманска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный морской спасательно-координационный центр.

Собеседник ТАСС в спасательной службе заявил, что «ситуация пока до конца не ясна». Подробностей о происшествии он не привел.

«Интерфаксу» рассказали в службах морского поиска и спасения, что корабль сел на мель поблизости от Большого Оленьего маяка. Экипаж, состоящий из восьми человек, сообщил об угрозе опрокидывания из-за шторма. По этой же причине члены экипажа не могут воспользоваться плотами.

Два дня назад, 15 октября, российский сухогруз, следовавший из Астрахани в Иран, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Судно перевозило 2 947 тонн кукурузы.