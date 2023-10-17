Спасатели эвакуировали экипаж сухогруза, севшего на мель в Баренцевом море

Экипаж грузового судна «Александр Гусев», которое сегодня утром село на мель в губе Карелинская Баренцева моря, эвакуирован вертолётом.

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Моряков доставят в аэропорт базирования в Мурмашах Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра, передает «Интерфакс». Вертолет Ми-8 взял членов экипажа с берега, куда они перебрались самостоятельно, опасаясь, что судно может опрокинуться. К вылету на помощь морякам также были подготовлены вертолеты МЧС и Северного флота.

Грузовое судно «Александр Гусев» в 07:36 по московскому времени село на мель в расщелине губы Карелинская. Согласно информации от капитана, электроснабжения судна было нарушено при поднятии якоря. В итоге, оно было прижато к скалистому берегу. Из-за прибоя и четырехметровых волн возникла угроза опрокидывания.