Попавшую в плен к ХАМАС россиянку нашли мертвой

Солдаты ЦАХАЛ обнаружили тело россиянки, которая неделю считалась пропавшей без вести после атаки группировок ХАМАС на фестиваль Supernova на юге Израиля, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По данным канала, девушка подрабатывала в охране на мероприятии.

Речь идет об уроженке Иркутской области Виктории, переехавшей в Израиль после окончания школы и отслужившей там в армии. В день нападения бойцов ХАМАС девушка находилась на фестивале электронной музыки Supernova на границе с сектором Газа — вместе со своим молодым человеком она подрабатывала там охранником. Паре удалось сбежать и спрятаться в здании, но вскоре территорию начали обстреливать. Тех, кто выжил, взяли в плен.

Россиянку считали пропавшей без вести, пока 12 октября солдаты ЦАХАЛ не обнаружили ее бездыханное изуродованное тело, которое лежало рядом с трупом ее молодого человека. Пару опознали лишь благодаря татуировкам, пишет Babr Mash. По данным канала, родственники уже похоронили убитую, а ее земляки собирают средства для помощи ее семье.